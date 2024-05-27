В районной администрации считают, что обработка территории не могла стать причиной недомогания детей.
В администрации Муромцевского района объяснили, почему 25 мая детям в Бергамакской средней школе стало плохо после торжественной линейки. Версию с отравлением чиновники опровергают.
– После осмотра детей специалистами центральной районной больницы и проведения соответствующих медицинских процедур, отравления у детей не выявлено. Замечаний и предостережений сотрудниками Роспотребнадзора также не вынесено. На данный момент один ребенок находится в больнице с хроническим заболеванием, которое обострилось во время проведения торжественного мероприятия, – сообщили в районной администрации.
В школе считают, что ученики просто переволновались и перегрелись на солнце. Обработку от клещей, которую сначала сочли причиной недомогания, проводили за несколько дней до линейки.
Напомним, Следственный комитет проводит проверку по этому случаю.