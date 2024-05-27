Омск-Информ
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·Общество

Следователи разбираются в происшествии, которое случилось в Бергамакской школе Муромцевского района. 
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием в Бергамакской школе Муромцевского района. 
25 мая после торжественной линейки, посвященной последнему звонку, несколько детей почувствовали себя плохо. По предварительной информации, причиной недомогания у школьников стала акарицидная обработка от клещей. Она прошла накануне на территории школы.
Следственный комитет Омской области начал доследственную проверку. Бастрыкин поручил и.о. главе ведомства Владиславу Бражникову представить доклад об установленных обстоятельствах.
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·Общество

Следователи разбираются в происшествии, которое случилось в Бергамакской школе Муромцевского района. 
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием в Бергамакской школе Муромцевского района. 
25 мая после торжественной линейки, посвященной последнему звонку, несколько детей почувствовали себя плохо. По предварительной информации, причиной недомогания у школьников стала акарицидная обработка от клещей. Она прошла накануне на территории школы.
Следственный комитет Омской области начал доследственную проверку. Бастрыкин поручил и.о. главе ведомства Владиславу Бражникову представить доклад об установленных обстоятельствах.
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