За самовольное подключение летнего водопровода грозит штраф. В водоканале рассказали, как правильно оформить документы.

За самовольное подключение летнего водопровода грозит штраф. В водоканале рассказали, как правильно оформить документы.

Омский водоканал подготовил краткое руководство для жителей частного сектора, которые летом подключают водопровод для полива приусадебных участков. Поливной сезон длится с 15 мая по 15 августа. В это время в квитанциях за воду появляется отдельная строка – плата за полив земельного участка.

Если вы впервые подключаетесь к централизованным сетям водоснабжения, то необходимо сначала заключить договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и построить сети. Далее для заключения соглашения на отпуск питьевой воды для полива требуется:

предоставить заявление и схему границ обслуживания и ответственности сторон за состояние водопроводных сетей (схема подключения летнего водопровода к жилищному фонду) с указанием колодца, где имеется существующая врезка к городским сетям водоснабжения;

произвести сверку оплаты потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения на лицевом счете (счетах, если подключается группа домов) и погасить задолженность при наличии;

оплатить счет-фактуру за подключение-отключение временного водопровода в размере 1793,80 руб. и 50 % начислений за полив;

заключить соглашение на отпуск питьевой воды для полива приусадебных участков в частном жилом фонде.

– В случае если временный летний водопровод подключается к частным сетям водоснабжения, мы рекомендуем получить разрешение – заявление от собственника частного водопровода, – отметила коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – В дальнейшем собственникам необходимо будет только ежегодно обращаться в водоканал для заключения соглашения на отпуск питьевой воды для полива.

В одно соглашение может быть включено несколько домов, подключающихся на летний период к водопроводу. Самовольное подключение к централизованным сетям питьевого водоснабжения и к водоразборным колонкам запрещено и грозит штрафом. Для исключения штрафных санкций в компании рекомендуют заранее обращаться для оформления документов на летний водопровод.