Прием на бюджетные места составил 739 тысяч человек, за год он увеличился почти на 15 тысяч. Скоро обучение в колледжах могут сделать бесплатным.

Прием на бюджетные места составил 739 тысяч человек, за год он увеличился почти на 15 тысяч. Скоро обучение в колледжах могут сделать бесплатным.

В российских колледжах растет прием на бюджетные места, в текущем учебном году за свое обучение не платят в колледжах 739 тыс. человек (60,62 % от общего числа студентов), сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минпросвещения РФ.

– Ежегодно растет прием на бюджет: в 2023 году увеличение составило 14,7 тыс. человек (всего прием на бюджет составил 739 тыс. человек, или 60,62 % от общего приема студентов). Больше всего прием за счет бюджета (всех уровней) увеличен в регионах: Москва – на 3816 принятых, Санкт-Петербург – на 1221, Новосибирская область – на 907, Томская область – на 853, Ленинградская область – на 835, – заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Сейчас ведомство разрабатывает прогноз потребности в кадрах на среднесрочный период. На его основе Минпросвещения вместе с регионами скорректируют количество бюджетных мест в колледжах. Параллельно в Госдуме обсуждается возможность сделать среднее профессиональное образование бесплатным для всех. Это может позитивно отразиться на проблеме дефицита кадров: из-за платного обучения государство теряет людей, которые могли бы стать квалифицированными рабочими.

Добавим, что больше всего на бюджетных местах в колледжах учатся на медсестер (39,3 тыс. человек), программистов (36,4 тыс.) и поваров (25,1 тыс.). В топ-5 входят специалисты по техническому обслуживанию и ремонту двигателей (24,1 тыс.) и сварщики (22,7 тыс.). Платно чаще всего поступают на направления «Юриспруденция» и «Экономика».