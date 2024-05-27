В последнее время участились случаи подделок премиальной продукции. Стоит быть внимательнее.

В последнее время участились случаи подделок премиальной продукции. Стоит быть внимательнее.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, как не наткнуться на подделку при покупке кофе. По его словам, в последнее время участились случаи подделок премиальной продукции.

– Обычно пытаются подделать известный бренд, используя кофе более низкого качества. Но в целом рынок настолько конкурентный, что не позволяет кому бы то ни было «шалить». Любого нелегального производителя достаточно легко и быстро находят – с одной стороны, правообладатели бренда, с другой стороны, контролирующие организации. В сетевых магазинах вероятность попасть на подделку очень низка. На маркетплейсах есть определенный риск, с этой проблемой мы работаем, – отметил Рамаз Чантурия в интервью радио Sputnik.

В первую очередь при покупке кофе необходимо обращать внимание на цену – она не должна быть слишком низкой. Также стоит посмотреть упаковку товара, поскольку изготовители подделок пытаются сэкономить на ее качестве.

– Принесли домой, открыли, а там зерна не того размера, который вы привыкли видеть, или, например, стандартная обжарка продукта, который вы покупали, темная, а тут – светлая. Потом пробуете – и вкус не тот. Если одно с другим совпадает, значит вероятность того, что вы попали на подделку, достаточно высока, – рассказал Чантурия.

При обнаружении поддельного кофе нужно обратиться в торговую организацию, которая его продала, а также в Роспотребнадзор.