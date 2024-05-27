Омск-Информ
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·Общество

Синоптики опубликовали прогноз погоды на сегодняшний день. 
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на сегодняшний день. Днем в регионе температура будет держаться на отметке +8...+13 градусов. Ночью похолодает до 0..+5. 
Также сегодня ожидаются дожди, местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Напомним, в ближайшую неделю в регионе ожидается непогода. Синоптики прогнозируют заморозки до –5.
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·Общество

Синоптики опубликовали прогноз погоды на сегодняшний день. 
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на сегодняшний день. Днем в регионе температура будет держаться на отметке +8...+13 градусов. Ночью похолодает до 0..+5. 
Также сегодня ожидаются дожди, местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Напомним, в ближайшую неделю в регионе ожидается непогода. Синоптики прогнозируют заморозки до –5.
1304