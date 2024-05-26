Омск-Информ
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·Общество

В ближайшую неделю в регионе ожидается непогода.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня ночью в регионе ожидается дождь, порывы ветра достигнут 18 м/с. Днем 27 мая температура будет держаться на отметке +8… +13.
Днем 28 мая столбик термометра будет держаться на отметке +10… +15, ночью похолодает до 0… +5, местами до –5. Ожидаются дожди, грозы и даже град.
29 мая прогнозируется +7… +12, в ночное время похолодает до +4… +9. Местами по региону ожидаются дожди и сильный ветер.
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·Общество

В ближайшую неделю в регионе ожидается непогода.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня ночью в регионе ожидается дождь, порывы ветра достигнут 18 м/с. Днем 27 мая температура будет держаться на отметке +8… +13.
Днем 28 мая столбик термометра будет держаться на отметке +10… +15, ночью похолодает до 0… +5, местами до –5. Ожидаются дожди, грозы и даже град.
29 мая прогнозируется +7… +12, в ночное время похолодает до +4… +9. Местами по региону ожидаются дожди и сильный ветер.
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