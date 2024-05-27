Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 27 мая произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Общероссийский день библиотек

На государственном уровне праздник официально был установлен установлен 27 мая 1995 года. Идея установить эту дату принадлежала директору Российской национальной библиотеки, президенту Российской библиотечной ассоциации Владимиру Зайцеву. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1975 году Екатерина II одобрила проект создания Императорской публичной библиотеки.

На сегодняшний день в России насчитывается более 40 тысяч библиотек, а в них — тысячи библиотекарей с высокой квалификацией. Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге входят в десятку крупнейших в мире.

Закладка первого камня Петропавловской крепости

27 мая 1703 года в устье Невы произошла закладка первого камня Петропавловской крепости — первого сооружения Санкт-Петербурга. Это день считается Днем рождения Северной столицы. Первоначально крепость называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название - Петропавловская - по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 оно утвердилось как официальное.

У восточной стены Петропавловского собора находится Комендантское кладбище, на котором покоятся 19 из 32-х комендантов крепости. В 1991 неподалеку от собора у главной аллеи установлен памятник Петру I, автором которого стал Михаил Шемякин.

В настоящее время в Петропавловской крепости находится множество музеев, вся крепость превратилась в огромный туристический аттракцион.

Столкновение двух самолетов в небе над Кемерово

27 мая 1953 года в небе в районе Кемерово столкнулись два Ли-2, в результате чего погибли 27 человек. На пути из Красноярска в Кемерово один из пилотов решил срезать лишние 47 км и в результате сильно отклонился от курса. Тем временем «фотосамолет» Ли-2Т сообщил по радиосвязи о том, что прибыл в район съемок и приступает к работе. Это последнее сообщение пилотов в эфире. Выполнив съемку, самолет развернулся и полетел против восходящего солнца.

Воздушные судна при полностью ясной погоде неумолимо шли друг на друга. «Фотосамолет» своим правым винтом задел крыло второго самолета, а ударом верхней части разрушил фюзеляж. «Фотосамолет» рухнул в лесу и взорвался, второе судно развалилось в воздухе.

Расследование показало, что пилот «Фотосамолета» пренебрег необходимым выходом на связь с Кемеровской аэродромной диспетчерской службой. Второй борт имел неустойчивую связь с новосибирским диспетчером. В результате проблем со связью диспетчерские службы плохо понимали, где находятся пассажирский и служебный самолеты.

Создана рок-группа «Машина времени»

«Машина времени» — советская и российская рок-группа, одна из старейших существующих групп русского рока. Она была основана Андреем Макаревичем* и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Их познакомил Юрий Борзов, который придумал название группы «Time Machines». Музыканты исполняют песни с элементами классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни.

Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич*. Авторами музыки являются Андрей Макаревич*, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Андрей Державин. Как правило, в «Машине времени» авторы сами поют свои песни, поэтому в группе обычно от двух до четырех вокалистов одновременно.

В 1999 году музыканты также получили «Ордена Почета», а в 2003 — «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также группа является обладателем множества музыкальных наград и премий.

* в 2022 году Андрей Макаревич внесен министерством юстиции России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Возвращение Александра Солженицына

Александр Солженицын (1918-2008) — русский писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе, Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

27 мая 1994 года, после 20 лет вынужденной эмиграции, Александр Солженицын с семьей вернулся в Россию. Прилетев из США в Магадан, писатель отправился в двухмесячную поездку по стране. Солженицыны добирались с Дальнего Востока до Москвы по железной дороге, останавливаясь в разных городах. Писателя встречали несколько тысяч человек.

Вскоре после возвращения автора в страну была учреждена литературная премия его имени для награждения писателей, «чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы».