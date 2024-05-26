Стать увереннее в себе за короткое время перед экзаменом невозможно, но существуют экспресс-способы снизить уровень тревожности.

Стать увереннее в себе за короткое время перед экзаменом невозможно, но существуют экспресс-способы снизить уровень тревожности.

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина предложила студентам необычный способ пережить сессию и сохранить здоровую психику. Репетировать свой ответ на экзамене специалист предложила перед портретом преподавателя. Для этих целей также подойдет зеркало.

Нужно поставить перед собой фотографию экзаменатора и, глядя в одну точку между бровями, отвечать на вопросы билетов. Техника помогает воспринимать лицо не так остро, что снижает нервозность.

– Существует и озорной вариант решения проблемы. Неуверенный в себе человек может представить экзаменаторов не в привычном виде, а, например, в костюме папуасов. Это помогает снять внутреннее напряжение, – цитирует Крашкину портал «Лента.ру».

Эксперт подчеркнул, что уверенность в себе придают знания, высокая самооценка и внешний вид. Стать увереннее перед экзаменом невозможно, но вышеуказанный экспресс-способ помогает снизить уровень нервозности.