Он пожелал им удачно сдать ЕГЭ и поступить в выбранные вузы и колледжи.

Он пожелал им удачно сдать ЕГЭ и поступить в выбранные вузы и колледжи.

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко стал почетным гостем праздничной линейки в гимназии № 85. Он поздравил одиннадцатиклассников с окончанием учебы и вступлением в новую, взрослую жизнь. В этом году в Омской около 20 тыс. выпускников девятых классов и почти 7,5 тыс. одиннадцатиклассников.

Выпускникам еще предстоит сдать ЕГЭ. За высокие баллы у ребят есть шанс получить от 30 до 120 тыс. рублей.

– Уверен, что все сдадут удачно. Сдавайте хорошо, набирайте высокий балл, и будет у вас высокая стипендия. Желаю вам по лестнице жизни идти вверх и занимать самые высокие ступеньки. И всегда помните свою школу, своих учителей, одноклассников. Желаю вам пронести эти воспоминания через всю жизнь. В своей жизни вы услышите еще немало звонков, но именно сегодня для вас прозвучит ваш последний школьный звонок. Где бы вы ни учились, знайте, что вы нужны Омской области. В добрый путь! – пожелал выпускникам Виталий Хоценко.

Гимназии № 85 в этом году исполняется 70 лет. Ее нынешний директор встречает первоклассников и провожает выпускников уже два десятка лет.

– Вы окончили школу в юбилейный год. Думаю, все, что вы получили здесь, унесете с собой, будете помнить, не подведете педагогический коллектив, будете опорой вашим родителям, будете беречь честь школы, честь семьи, честь нашей страны. Закончились ваши учебные дни в гимназии. Но впереди еще всего очень много. Вы будете всю жизнь расти, чему-то учиться. Мы будем за вами наблюдать, будем радоваться вашим успехам, вашим достижениям, а вы обязательно будете приходить к нам в школу. Спасибо вам, уважаемые родители, за ваших замечательных, умных, красивых детей, – сказала директор гимназии Ольга Клещенко.

Поздравили выпускников и первоклассники. Учащиеся одиннадцатого класса поблагодарили учителей и по традиции исполнили вальс выпускников. Праздник завершился последним звонком – знаком прощания со школьной юностью.