Омск-Информ
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·Образование

Мэр Омска пожелал старшеклассникам успешно сдать экзамены.

Мэр Омска Сергей Шелест появился на последнем звонке в школе № 131 в поселке Степном.

Выступая на торжественной линейке, глава города произнес трогательное поздравление.

– Желаю всем сегодняшним омским выпускникам успешно сдать экзамены, не забывать своих учителей, родителей, а самое главное – всегда придерживаться общечеловеческих ценностей: быть честными, держать слово, не предавать друзей, уважать старших и не обижать тех, кто слабее – это важно в любые времена, – сказал Шелест.

Выпускники, в свою очередь, не растерялись и устроили бодрую фотосессию с мэром города.

·Образование

Мэр Омска пожелал старшеклассникам успешно сдать экзамены.

Мэр Омска Сергей Шелест появился на последнем звонке в школе № 131 в поселке Степном.

Выступая на торжественной линейке, глава города произнес трогательное поздравление.

– Желаю всем сегодняшним омским выпускникам успешно сдать экзамены, не забывать своих учителей, родителей, а самое главное – всегда придерживаться общечеловеческих ценностей: быть честными, держать слово, не предавать друзей, уважать старших и не обижать тех, кто слабее – это важно в любые времена, – сказал Шелест.

Выпускники, в свою очередь, не растерялись и устроили бодрую фотосессию с мэром города.