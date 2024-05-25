Омск-Информ
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·Авто

Это только те нарушители, которых поймали полицейские.
За минувшие сутки сотрудники полиции в Омской области пресекли 533 факта нарушения Правил дорожного движения. В том числе правоохранители задержали 16 пьяных водителей.
На дорогах города и области случилось 51 дорожно-транспортное происшествие. Травмы в этих авариях получили 6 человек.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как автобус с пассажирами в Омске выезжает на встречную полосу движения. Он чудом избежал столкновения со встречной машиной.
·Авто

Это только те нарушители, которых поймали полицейские.
За минувшие сутки сотрудники полиции в Омской области пресекли 533 факта нарушения Правил дорожного движения. В том числе правоохранители задержали 16 пьяных водителей.
На дорогах города и области случилось 51 дорожно-транспортное происшествие. Травмы в этих авариях получили 6 человек.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как автобус с пассажирами в Омске выезжает на встречную полосу движения. Он чудом избежал столкновения со встречной машиной.