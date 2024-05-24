Омск-Информ
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·Авто

Инцидент произошел накануне в Ленинском округе. Кто был за рулем общественного транспорта, выясняет полиция.
Вчера на Сибирском проспекте в Омске выехал на встречную полосу движения автобус № 20. Об этом рассказал водитель, который едва с ним не столкнулся. Запись с видеорегистратора, снятая в тот момент, он опубликовал соцсетях.
В полиции разбираются в обстоятельствах происшествия. Кто был за рулем автобуса, пока неизвестно.
Отметим, что в тот же день на пересечении Маяковского и Куйбышева столкнулись автобус № 31н и легковой автомобиль. В аварии никто не пострадал.
·Авто

Инцидент произошел накануне в Ленинском округе. Кто был за рулем общественного транспорта, выясняет полиция.
Вчера на Сибирском проспекте в Омске выехал на встречную полосу движения автобус № 20. Об этом рассказал водитель, который едва с ним не столкнулся. Запись с видеорегистратора, снятая в тот момент, он опубликовал соцсетях.
В полиции разбираются в обстоятельствах происшествия. Кто был за рулем автобуса, пока неизвестно.
Отметим, что в тот же день на пересечении Маяковского и Куйбышева столкнулись автобус № 31н и легковой автомобиль. В аварии никто не пострадал.