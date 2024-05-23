Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Куйбышева.

Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и Куйбышева.

Сегодня в Омске на пересечении улиц Маяковского и Куйбышева произошло ДТП. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 31н (Поселок Светлый – ТК «Лента»), и легковой автомобиль. Неподалеку от этого перекрестка, на улице Сергея Лазо, находится инфекционная клиническая больница № 1 имени Д. М. Далматова.

В результате аварии образовалась значительная пробка, которая началась от перекрестка улиц Маяковского и Декабристов и продлилась до улицы Богдана Хмельницкого.

На место ДТП выехал автомобиль скорой помощи. Однако, как уточнили РИА «Омск-информ» в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в происшествии нет. Зафиксированы лишь механические повреждения у столкнувшихся транспортных средств.