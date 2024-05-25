Омск-Информ
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·Общество

Воды в реках Иртыш и Ишим становится все меньше.
Уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим опустился за сутки еще на 5 см. Как сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко, теперь он составляет 924 см 
Уровень Ишима в районе села Орехово опустился на 14 см. По данным на сегодняшнее утро, здесь уровень воды составляет 1455 см.
Отметим, что уровень Иртыша около Тары и в Омске еще вчера повышался. В таре затопило четыре дома, власти ввели режим повышенной готовности.
·Общество

Воды в реках Иртыш и Ишим становится все меньше.
Уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим опустился за сутки еще на 5 см. Как сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко, теперь он составляет 924 см 
Уровень Ишима в районе села Орехово опустился на 14 см. По данным на сегодняшнее утро, здесь уровень воды составляет 1455 см.
Отметим, что уровень Иртыша около Тары и в Омске еще вчера повышался. В таре затопило четыре дома, власти ввели режим повышенной готовности.