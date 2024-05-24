Омск-Информ
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·Общество

За сутки уровень реки вырос на 1 см, а за трое суток – на 11 см.
Сегодня уровень Иртыша в черте Омска достиг 311 см. По данным Обь-Иртышскомго УГМС, за последние сутки он вырос на 1 см.
Уровень реки в городе поднимается уже несколько дней подряд. Три дня назад он составлял всего 300 см.
Вмсете с тем уровень Иртыша около Черлака упал за сутки на 3 см). Около Усть-Ишима глубина реки стала меньше на 5 см.
Растет уровень Иртыша около Тары. За сутки он стал больше на 5 см, достигнув 544 см. Из-за этого в Таре ввели режим повышенной готовности.
·Общество

За сутки уровень реки вырос на 1 см, а за трое суток – на 11 см.
Сегодня уровень Иртыша в черте Омска достиг 311 см. По данным Обь-Иртышскомго УГМС, за последние сутки он вырос на 1 см.
Уровень реки в городе поднимается уже несколько дней подряд. Три дня назад он составлял всего 300 см.
Вмсете с тем уровень Иртыша около Черлака упал за сутки на 3 см). Около Усть-Ишима глубина реки стала меньше на 5 см.
Растет уровень Иртыша около Тары. За сутки он стал больше на 5 см, достигнув 544 см. Из-за этого в Таре ввели режим повышенной готовности.