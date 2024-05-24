За сутки уровень реки вырос на 1 см, а за трое суток – на 11 см.

За сутки уровень реки вырос на 1 см, а за трое суток – на 11 см.

Сегодня уровень Иртыша в черте Омска достиг 311 см. По данным Обь-Иртышскомго УГМС, за последние сутки он вырос на 1 см.

Уровень реки в городе поднимается уже несколько дней подряд. Три дня назад он составлял всего 300 см.

Вмсете с тем уровень Иртыша около Черлака упал за сутки на 3 см). Около Усть-Ишима глубина реки стала меньше на 5 см.