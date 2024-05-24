Дорожники воспользовались отсутствием дождей и в усиленном темпе работают в разных округах города.
Омские дорожники стремятся наверстать темпы аварийного ремонта дорог. Работы ведутся на улицах разных округов города.
– Сегодня дорожники ДЭУ Кировского округа работают в поселке Мелиораторов, а также на улицах Мельничная, Дианова, Шаронова и 2-я Солнечная. Дорожный участок Ленинского округа ремонтирует улицу Крымскую (от 10-й Чередовой до Полторацкого), улицу 3-ю Чередовую (от Демьяна Бедного до Ростовской). В Октябрьском округе в ремонте улицы 6-я Линия и 1-я Транспортная, в Советском – улицы Светлая и 50 лет Профсоюзов. Дорожно-эксплуатационный участок Центрального округа выполняет аварийно-восстановительный ремонт участков улицы 7-я Северная, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Верхний слой дорожного полотна обновляют с помощью асфальтоукладчика на улице Конева, свежий асфальт здесь появится на площади, превышающей 11 тыс. кв. м. Вчера заменили асфальт на улице Нейбута – по всей ширине проезжей части.
С тех пор как стартовал сезон дорожных работ, горячий асфальт уложили на участках, площадь которых превысила 125 тыс. кв. м. Муниципальный асфальтобетонный завод выпустил около 15 тыс. тонн асфальта.