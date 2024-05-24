Омск-Информ
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·Общество

Дорожники воспользовались отсутствием дождей и в усиленном темпе работают в разных округах города.

Омские дорожники стремятся наверстать темпы аварийного ремонта дорог. Работы ведутся на улицах разных округов города.

– Сегодня дорожники ДЭУ Кировского округа работают в поселке Мелиораторов, а также на улицах Мельничная, Дианова, Шаронова и 2-я Солнечная. Дорожный участок Ленинского округа ремонтирует улицу Крымскую (от 10-й Чередовой до Полторацкого), улицу 3-ю Чередовую (от Демьяна Бедного до Ростовской). В Октябрьском округе в ремонте улицы 6-я Линия и 1-я Транспортная, в Советском – улицы Светлая и 50 лет Профсоюзов. Дорожно-эксплуатационный участок Центрального округа выполняет аварийно-восстановительный ремонт участков улицы 7-я Северная, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Верхний слой дорожного полотна обновляют с помощью асфальтоукладчика на улице Конева, свежий асфальт здесь появится на площади, превышающей 11 тыс. кв. м. Вчера заменили асфальт на улице Нейбута – по всей ширине проезжей части.

С тех пор как стартовал сезон дорожных работ, горячий асфальт уложили на участках, площадь которых превысила 125 тыс. кв. м. Муниципальный асфальтобетонный завод выпустил около 15 тыс. тонн асфальта.

·Общество

Дорожники воспользовались отсутствием дождей и в усиленном темпе работают в разных округах города.

Омские дорожники стремятся наверстать темпы аварийного ремонта дорог. Работы ведутся на улицах разных округов города.

– Сегодня дорожники ДЭУ Кировского округа работают в поселке Мелиораторов, а также на улицах Мельничная, Дианова, Шаронова и 2-я Солнечная. Дорожный участок Ленинского округа ремонтирует улицу Крымскую (от 10-й Чередовой до Полторацкого), улицу 3-ю Чередовую (от Демьяна Бедного до Ростовской). В Октябрьском округе в ремонте улицы 6-я Линия и 1-я Транспортная, в Советском – улицы Светлая и 50 лет Профсоюзов. Дорожно-эксплуатационный участок Центрального округа выполняет аварийно-восстановительный ремонт участков улицы 7-я Северная, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Верхний слой дорожного полотна обновляют с помощью асфальтоукладчика на улице Конева, свежий асфальт здесь появится на площади, превышающей 11 тыс. кв. м. Вчера заменили асфальт на улице Нейбута – по всей ширине проезжей части.

С тех пор как стартовал сезон дорожных работ, горячий асфальт уложили на участках, площадь которых превысила 125 тыс. кв. м. Муниципальный асфальтобетонный завод выпустил около 15 тыс. тонн асфальта.