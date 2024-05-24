Омск-Информ
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·Общество

Уже на следующей неделе новая машина приступит к работе.

В Омске асфальтировать вскрытые для ремонта участки дорог будут с помощью нового виброкатка «Vektor VRDR-3000». О его приобретении сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Стоимость катка составила 3 120 000 рублей. Новая техника приступит к работе на следующей неделе, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

В деле новую технику испытают на следующей неделе. На улицах Пушкина и Потанина рабочим предстоит заменить 150 метров теплотрассы, а затем восстановить асфальт.

·Общество

Уже на следующей неделе новая машина приступит к работе.

В Омске асфальтировать вскрытые для ремонта участки дорог будут с помощью нового виброкатка «Vektor VRDR-3000». О его приобретении сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Стоимость катка составила 3 120 000 рублей. Новая техника приступит к работе на следующей неделе, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

В деле новую технику испытают на следующей неделе. На улицах Пушкина и Потанина рабочим предстоит заменить 150 метров теплотрассы, а затем восстановить асфальт.