Эта история и похожие на нее произошли во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД.

Эта история и похожие на нее произошли во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД.

Сотрудники Службы судебных приставов и ГИБДД по Омской области провели совместный рейд, в котором проверили водителей на различные задолженности, в том числе и по штрафам ГИБДД.

Рейд проходил на оживленном перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 1-й Военной. Водителям, у которых есть долги, не просто напоминали о них, но и предлагали их погасить. В противном случае последствия могли привести к строгим мерам.

К примеру, омич на «Ладе-Приоре» оказался сожителем владелицы этого автомобиля. Выяснилось, что у нее накопился солидный долг по кредиту – 294 тыс. рублей. Поэтому мужчине в дальнейшем пришлось передвигаться на перекладных.

– Судебный пристав-исполнитель в присутствии гражданина и понятых составил акт описи и ареста транспортного средства, которое передано в специализированную организацию с целью реализации в счет погашения задолженности, – сообщили в службе судебных приставов.

Еще один случай был зеркальным. Женщина, ехавшая на «Хендэй-Солярис», принадлежащем ее мужу, узнала, что у супруга есть долг 190 тыс. рублей. Здесь, правда, удалось избежать конфискации: женщина решила оплатить долг немедленно и за час предоставила судебному приставу квитанцию.

В ходе совместного рейда у омичей арестовано четыре автомобиля. Всего же проверку прошли несколько десятков автолюбителей. Тем из них, кто имеет долги, велено их погасить. Также приставы вручили 10 повесток о явке на прием в свои структурные подразделения.