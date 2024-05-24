Омск-Информ
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·Общество

Средства пойдут в два района и помогут расселить 100 человек.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о распределении 182 млн рублей. Эти деньги направят на расселение людей из аварийного жилья.

– 142,7 миллиона рублей предусмотрены для реализации данных мероприятий на территории Русско-Полянского района и более 40 миллионов рублей – на территории Черлакского района. За счет выделенных средств планируется расселить 100 человек из аварийного жилья площадью 2000 квадратных метров, – заявил Хоценко на заседании областного правительства.

Программа переселения жителей Омской области из ветхого жилья работает в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Людей расселают из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

·Общество

Средства пойдут в два района и помогут расселить 100 человек.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о распределении 182 млн рублей. Эти деньги направят на расселение людей из аварийного жилья.

– 142,7 миллиона рублей предусмотрены для реализации данных мероприятий на территории Русско-Полянского района и более 40 миллионов рублей – на территории Черлакского района. За счет выделенных средств планируется расселить 100 человек из аварийного жилья площадью 2000 квадратных метров, – заявил Хоценко на заседании областного правительства.

Программа переселения жителей Омской области из ветхого жилья работает в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Людей расселают из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.