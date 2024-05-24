Это начальная сумма контракта. С предыдущим подрядчиком контракт расторгли, а затем на него завели уголовное дело.

Это начальная сумма контракта. С предыдущим подрядчиком контракт расторгли, а затем на него завели уголовное дело.

Мэрия Омска открыла аукцион по поиску подрядчика, который достроит школу в омском микрорайоне Серебряный Берег. Начальная сумма контракта составляет 1,1 млрд рублей. Закончить строительство школы необходимо к 10 декабря этого года.

Заявки на участи в аукционе принимаются до 31 мая.

Ранее сообщалось, что на экс-подрядчика школы в Серебряном Береге Омска завели уголовное дело.