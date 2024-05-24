Сегодня он стал ниже еще на 4 см. Об этом сообщил губернатор Омской области.

Сегодня он стал ниже еще на 4 см. Об этом сообщил губернатор Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о продолжающемся снижении уровня воды в Иртыше в районе Усть-Ишима.

– Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 929 см (–4 см со вчерашнего дня), уровень Ишима в районе села Орехово сейчас составляет 1469 см (–15 см со вчерашнего дня), – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, что вчера утром сообщалось о снижении уровня Иртыша на такую же отметку.

В подтопленном районе продолжают работать спасатели, МЧС, полицейские, а также сотрудники органов власти. Людям по-прежнему оказывается помощь.