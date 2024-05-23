Омск-Информ
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·Общество

Вода в реке постепенно убывает уже несколько дней подряд.
Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился за сутки еще на 4 см. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас он составляет 933 см.
– Снижение уровня воды происходит и в Ишиме. Уровень реки в районе села Орехово составляет сейчас 1484 см (–17 см со вчерашнего дня), – отметил Хоценко.
Отметим, что уровень воды снижается уже несколько дней подряд. Вчера уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима снизился на 5 см, а позавчера – на 3 см.
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·Общество

Вода в реке постепенно убывает уже несколько дней подряд.
Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился за сутки еще на 4 см. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас он составляет 933 см.
– Снижение уровня воды происходит и в Ишиме. Уровень реки в районе села Орехово составляет сейчас 1484 см (–17 см со вчерашнего дня), – отметил Хоценко.
Отметим, что уровень воды снижается уже несколько дней подряд. Вчера уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима снизился на 5 см, а позавчера – на 3 см.
1194