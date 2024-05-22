Омск-Информ
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·Общество

По данным главы региона, уровень воды падает и в Иртыше, и в Ишиме.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о значительном снижении уровня воды в Усть-Ишимском районе. За сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снизился на 5 сантиметров и теперь составляет 937 см. Уровень Ишима в районе села Орехово упал на 16 см и сегодня составляет 1501 см.

– Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь. Гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Держим на контроле также топливную обеспеченность, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, в районе затоплено свыше 600 жилых домов. После того как вода спадет, специалисты начнут оценку ущерба, нанесенного местным жителям. Президент Владимир Путин поставил задачу ликвидировать последствия паводка в течение лета.

·Общество

По данным главы региона, уровень воды падает и в Иртыше, и в Ишиме.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о значительном снижении уровня воды в Усть-Ишимском районе. За сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снизился на 5 сантиметров и теперь составляет 937 см. Уровень Ишима в районе села Орехово упал на 16 см и сегодня составляет 1501 см.

– Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь. Гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Держим на контроле также топливную обеспеченность, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, в районе затоплено свыше 600 жилых домов. После того как вода спадет, специалисты начнут оценку ущерба, нанесенного местным жителям. Президент Владимир Путин поставил задачу ликвидировать последствия паводка в течение лета.