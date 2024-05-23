Это сделают после трагедии, которая произошла на борту самолета «Аэрофлота». Допустимую температуру хотят сделать от +20 до +25 градусов.

Это сделают после трагедии, которая произошла на борту самолета «Аэрофлота». Допустимую температуру хотят сделать от +20 до +25 градусов.

С 2025 года в российских самолетах узаконят допустимую температуру. Так, согласно новым правилам, температура воздуха в салоне воздушного судна не должна превышать +25 градусов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе федерального Минтранса.

– Работу по переизданию федеральных авиационных правил планируется организовать в 2025 году. В рамках нее будут внесены изменения. Допустимую температуру воздуха в самолетах +20–25 градусов, закрепят законодательно, – отметили в ведомстве.

Такое правило решили ввести после трагедии на борту «Аэрофлота», который следовал из Бангкока в Красноярск. Из-за технической неисправности пассажирам пришлось просидеть в закрытом самолете четыре часа. В итоге из-за жары у жителя Красноярска остановилось сердце.

Когда нововведения вступят в силу, пока неизвестно.