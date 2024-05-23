Выяснилось, что половина россиян становятся финансово независимыми к 25 годам. Однако некоторые до сих пор пользуются помощью родителей.

Выяснилось, что половина россиян становятся финансово независимыми к 25 годам. Однако некоторые до сих пор пользуются помощью родителей.

Оказалось, что половина россиян начинают зарабатывать свои первые деньги в возрасте от 18 до 23 лет, а 43 % обретают финансовую независимость к 25 годам. Это выяснили аналитики СК «Росгосстрах» и банк «Открытие».

Раньше всех финансовой состоятельности достигают россияне, родившиеся в 1946–1964 годах, – поколение бэби-бумеров. 55 % из них смогли удовлетворить собственные потребности к 23 годам. Доля миллениалов (1961–1996 г.) составила 47 %, а поколения Х (1965–1980 г.) – 43 %. Однако зумеры (1997–2012 г.) до сих пор продолжают пользоваться помощью родителей. Их оказалось 67 %. При этом у 63 % из них ежемесячный заработок составляет более 100 тыс. рублей.