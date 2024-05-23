Омск-Информ
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·Общество

Юлия Чеховская заняла должность на судебном участке в Кормиловском районе.

Сегодня в областном Законодательном собрании утвердили кандидатуру Юлии Чеховской на должность мирового судьи Омской области. Она назначена мировым судьей судебного участка № 9 в Кормиловском судебном районе.

Торжественная церемония проходила в областном Заксобрании. Юлия Чеховская приняла присягу и получила служебное удостоверение. 

·Общество

Юлия Чеховская заняла должность на судебном участке в Кормиловском районе.

Сегодня в областном Законодательном собрании утвердили кандидатуру Юлии Чеховской на должность мирового судьи Омской области. Она назначена мировым судьей судебного участка № 9 в Кормиловском судебном районе.

Торжественная церемония проходила в областном Заксобрании. Юлия Чеховская приняла присягу и получила служебное удостоверение. 