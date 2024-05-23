Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку. Теперь предприниматель обязан вернуть в бюджет крупную сумму.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку. Теперь предприниматель обязан вернуть в бюджет крупную сумму.

Три года назад Калачинский городской суд приговорил директора компаний «АртСтрой+» и «АртСтрой» Артура Торчяна к условному сроку заключения на три года за мошенничество. Как установил суд, предприниматель получил более 1,6 млн рублей за благоустройство тротуаров в Калачинске, но по факту эту работу не выполнил.

Оплачивалось несостоявшееся благоустройство из бюджета, по контракту, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Гражданский иск администрации Калачинского района суд тогда оставил без рассмотрения.

– В связи с тем что органом местного самоуправления право на обращение с вышеназванным иском в суд в порядке гражданского судопроизводства не было реализовано, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с коммерческой организации, в интересах которой действовал осужденный, а также с него самого почти 1,3 млн руб., – отметили в прокуратуре Омской области.

Требования иска суд полностью удовлетворил: деньги перечислены в бюджет Калачинского городского поселения.