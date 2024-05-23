Преступление произошло прошлой весной. Убийца забрал из дома жертв телевизор за 8 тыс. рублей.

Преступление произошло прошлой весной. Убийца забрал из дома жертв телевизор за 8 тыс. рублей.

В Омске судят убийцу матери и сына. Разбойное нападение он совершил весной прошлого года. Проникнув ночью в частный дом на улице 2-я Береговая, он застрелил из обреза ружья 54-летнего хозяина дома, а также его 85-летнюю мать, вышедшую на шум. Тела он спрятал в погребе дома, а с места преступления прихватил телевизор стоимостью 8 тыс. рублей.

В Омском областном суде государственный обвинитель запросил для преступника 22 года колонии строгого режима и штраф 170 тыс. рублей.

– Также прокурор просил в полном объеме удовлетворить иск родственника погибших о взыскании с виновного 2 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, – сообщает прокуратура Омской области.

В судебном заседании, намеченном на 31 мая, обвиняемый выступит с последним словом.