Весной прошлого года мужчина убил соседей и спрятал их тела в погреб. Причиной кровавой расправы стал телевизор за 8 тыс. рублей.

Весной прошлого года мужчина убил соседей и спрятал их тела в погреб. Причиной кровавой расправы стал телевизор за 8 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летнего омича. Он обвиняется в разбойном нападении, убийстве, незаконном изготовлении, приобретении, передаче, хранении и ношении огнестрельного оружия.

По версии следствия, 16 марта прошлого года мужчина, находясь в наркотическом опьянении, взял обрез и пошел к соседям, проживающим в частном доме на улице 2-я Береговая. Там он выстрелил в голову 54-летнему хозяину жилища и его 85-летней матери. Убийство он совершил ради ограбления. Он похитил из дома телевизор за 8 тыс. рублей. После совершения преступления омич сбросил тела в погреб, замыл следы крови и сбежал.

– Рюкзак, в котором находился обрез ружья, он отдал своему знакомому на хранение, а телевизор спрятал в салоне красоты, где работала его супруга, – отметили в областной прокуратуре.

Родственница погибших обратилась в полицию с заявлением об их пропаже. Стражи порядка не с первого раза обнаружили тела матери и сына.

В начале омич сознался в содеянном, но затем отказался от своих слов. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.