Омск-Информ
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·Общество

Опубликован прогноз погоды на сегодняшний день.
Согласно информации открытых интернет-источников, сегодня, 23 мая, в Омске ожидается +14 градусов. К вечеру местами пройдет дождь. К ночи в городе похолодает до +6 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что календарное лето начнется для омичей с затяжных дождей. Осадки в регионе ожидаются с 27 мая и продлятся до 1 июня включительно. Фронт с 30-градусной жарой не приблизится к области в ближайшие две недели. 
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·Общество

Опубликован прогноз погоды на сегодняшний день.
Согласно информации открытых интернет-источников, сегодня, 23 мая, в Омске ожидается +14 градусов. К вечеру местами пройдет дождь. К ночи в городе похолодает до +6 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что календарное лето начнется для омичей с затяжных дождей. Осадки в регионе ожидаются с 27 мая и продлятся до 1 июня включительно. Фронт с 30-градусной жарой не приблизится к области в ближайшие две недели. 
2263