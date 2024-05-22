Путешествие по Тевризскому району завершилось быстро: мужчину остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что его уже наказывали за пьяную езду.

Путешествие по Тевризскому району завершилось быстро: мужчину остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что его уже наказывали за пьяную езду.

24-летний житель Тевризского района лишился автомобиля по решению суда. Минувшей зимой он решил прокатиться на своем ВАЗ-111130 из села Бородинка в Тевриз. То, что в этот момент молодой человек был нетрезв, его не смущало. В Тевризе водителя остановили сотрудники ДПС.

– При этом мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработка, – прокомментировала приговор прокуратура Омской области.

Но принудительными работами и удержаниями из зарплаты дело не обошлось: суд учел позицию гособвинения и конфисковал у сельчанина его «Оку».