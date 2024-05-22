Деньги с таких счетов можно будет направить только на приобретение жилья.

Деньги с таких счетов можно будет направить только на приобретение жилья.

В следующем году в России хотят ввести жилищные вклады. Такой сберегательный продукт должен помочь жителям страны накопить на жилье и повысить привлекательность ипотеки. Законопроект поддержали в правительстве и Центробанке, в профильном комитете Госдумы заявили, что принять документ могут уже в текущем году.

Средства на жилищных вкладах предполагается страховать на 10 млн рублей. Деньги с таких счетов можно будет направить только на приобретение жилья. Также на жилищных вкладах доходность должна быть выше, чем по обычным депозитам.

Мария Яковлева. – Инструмент позволит минимизировать стихийные покупки – это особенно актуально для тех, у кого не получается заниматься строгим финансовым планированием, – рассказала «Известиям» директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Эксперты отмечают, что подобные вклады станут альтернативой льготной ипотеки, действие которой заканчивается в этом году.