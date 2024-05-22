Уже не первый год находясь в заключении, мужчина начал распространять запрещенные идеи и получил дополнительный срок.

Уже не первый год находясь в заключении, мужчина начал распространять запрещенные идеи и получил дополнительный срок.

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анварзоду Осимджони. Мужчина уже не первый год отбывает тюремное заключение, к которому его в 2015 году приговорил Орехово-Зуевский городской суд Московской области. Согласно данным сайта суда, Осимджони был осужден за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Находясь за решеткой, он начал другую преступную деятельность.

– Отбывая наказание по приговору Орехово-Зуевского городского суда Московской области, находясь в помещении хирургического отделения ФСИН России в г. Омске, являясь убежденным сторонником организации «Движение Талибан», признанной решением Верховного суда РФ террористической, в ходе устных неоднократных бесед с другими осужденными распространял информацию, направленную на оправдание и пропаганду деятельности данной организации, формирование убежденности в привлекательности идеологии терроризма и допустимости осуществления террористической деятельности, – сообщает пресс-служба военных судов.

Путем частичного сложения наказаний по этому приговору и по еще одному, вынесенному 1-м Восточным окружным военным судом 10 апреля 2023 года, Осимджони получил три с половиной года колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.