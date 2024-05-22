С 20 мая они работают четыре раза в неделю. Пассажиров возят как муниципальные, так и региональные перевозчики.
Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что с понедельника, 20 мая, в графике движения садовых маршрутов появился еще один день, и теперь они ходят четыре раза в неделю: по выходным, а также вторникам и четвергам.
ПП № 8 перевозит омских садоводов по семи маршрутам:
№ 71 (Ул. Лобкова – СНТ «Шинник»);
№ 112 (Ул. Гашека – СНТ «Осташково»);
№ 131 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Золотое Руно»);
№ 139 (Ул. Дружбы – СНТ «Нефтехимик»);
№ 141 (Пос. Чкаловский – СНТ «Золотое Руно»);
№ 171 (Пос. Чкаловский – СНТ «Осташково»);
№ 178 (ПО «Иртыш» – СНТ «Осташково»).
– Обращаю внимание омичей, что организация межмуниципальных садовых маршрутов отнесена к компетенции министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, – отметил мэр города.
Список этих маршрутов выглядит так:
№ 144 (Пос. Солнечный – СНТ «Автомобилист-2 (Переезд)»;
№ 358 (Омск – Сады «Зеленый берег»);
№ 162 (Ул. Л. Чайкиной – СНТ «Озерный»);
№ 165 (ПО им. Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
№ 185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1» (СНТ «Сибирский садовод-9»);
№ 140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»);
№ 145 (Ул. Нефтезаводская – СНТ «Росинка»);
№ 190 (Пос. Солнечный – СНТ «Авиатор»);
№ 158 (ПО им. Баранова – СНТ «Орбита»)
№ 174 (Ул. Дружбы – СНТ «Кедр»);
№ 111 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»);
№ 161 (Ул. Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
№ 160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
№ 122 (Ул. Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
№ 177 (Пос. Чкаловский – СНТ «Сыропятский»);
№ 173 (Ул. Ватутина – СНТ «Заозерный»);
№ 156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»);
№ 169 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Радист-1»);
№ 127 (Ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»);
№ 191 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Правда»);
№ 193 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»);
№ 172 (Пос. Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»).