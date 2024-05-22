Омск-Информ
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·Общество

С 20 мая они работают четыре раза в неделю. Пассажиров возят как муниципальные, так и региональные перевозчики. 

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что с понедельника, 20 мая, в графике движения садовых маршрутов появился еще один день, и теперь они ходят четыре раза в неделю: по выходным, а также вторникам и четвергам. 

ПП № 8 перевозит омских садоводов по семи маршрутам: 

№ 71 (Ул. Лобкова – СНТ «Шинник»); 

№ 112 (Ул. Гашека – СНТ «Осташково»); 

№ 131 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Золотое Руно»); 

№ 139 (Ул. Дружбы – СНТ «Нефтехимик»); 

№ 141 (Пос. Чкаловский – СНТ «Золотое Руно»); 

№ 171 (Пос. Чкаловский – СНТ «Осташково»); 

№ 178 (ПО «Иртыш» – СНТ «Осташково»). 

Обращаю внимание омичей, что организация межмуниципальных садовых маршрутов отнесена к компетенции министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, – отметил мэр города. 

Список этих маршрутов выглядит так: 

144 (Пос. Солнечный – СНТ «Автомобилист-2 (Переезд)»; 

358 (Омск – Сады «Зеленый берег»); 

162 (Ул. Л. Чайкиной – СНТ «Озерный»); 

165 (ПО им. Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»); 

185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1» (СНТ «Сибирский садовод-9»); 

140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»); 

145 (Ул. Нефтезаводская – СНТ «Росинка»); 

190 (Пос. Солнечный – СНТ «Авиатор»); 

158 (ПО им. Баранова – СНТ «Орбита») 

174 (Ул. Дружбы – СНТ «Кедр»); 

111 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»); 

161 (Ул. Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»); 

160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»); 

122 (Ул. Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);  

177 (Пос. Чкаловский – СНТ «Сыропятский»); 

173 (Ул. Ватутина – СНТ «Заозерный»); 

156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»); 

169 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Радист-1»); 

127 (Ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»); 

191 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Правда»); 

193 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»); 

172 (Пос. Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»). 

·Общество

С 20 мая они работают четыре раза в неделю. Пассажиров возят как муниципальные, так и региональные перевозчики. 

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что с понедельника, 20 мая, в графике движения садовых маршрутов появился еще один день, и теперь они ходят четыре раза в неделю: по выходным, а также вторникам и четвергам. 

ПП № 8 перевозит омских садоводов по семи маршрутам: 

№ 71 (Ул. Лобкова – СНТ «Шинник»); 

№ 112 (Ул. Гашека – СНТ «Осташково»); 

№ 131 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Золотое Руно»); 

№ 139 (Ул. Дружбы – СНТ «Нефтехимик»); 

№ 141 (Пос. Чкаловский – СНТ «Золотое Руно»); 

№ 171 (Пос. Чкаловский – СНТ «Осташково»); 

№ 178 (ПО «Иртыш» – СНТ «Осташково»). 

Обращаю внимание омичей, что организация межмуниципальных садовых маршрутов отнесена к компетенции министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, – отметил мэр города. 

Список этих маршрутов выглядит так: 

144 (Пос. Солнечный – СНТ «Автомобилист-2 (Переезд)»; 

358 (Омск – Сады «Зеленый берег»); 

162 (Ул. Л. Чайкиной – СНТ «Озерный»); 

165 (ПО им. Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»); 

185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1» (СНТ «Сибирский садовод-9»); 

140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»); 

145 (Ул. Нефтезаводская – СНТ «Росинка»); 

190 (Пос. Солнечный – СНТ «Авиатор»); 

158 (ПО им. Баранова – СНТ «Орбита») 

174 (Ул. Дружбы – СНТ «Кедр»); 

111 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»); 

161 (Ул. Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»); 

160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»); 

122 (Ул. Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);  

177 (Пос. Чкаловский – СНТ «Сыропятский»); 

173 (Ул. Ватутина – СНТ «Заозерный»); 

156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»); 

169 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Радист-1»); 

127 (Ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»); 

191 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Правда»); 

193 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»); 

172 (Пос. Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»). 