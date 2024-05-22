Во многих жилых домах расположены торговые точки, торгующие спиртным. Они называют себя кафе, но по сути это круглосуточные алкомаркеты.

Во многих жилых домах расположены торговые точки, торгующие спиртным. Они называют себя кафе, но по сути это алкомаркеты, работающие 24 часа.

На ближайшем заседании Законодательного собрания Омской области, которое состоится завтра, 23 мая, депутаты рассмотрят законопроект об ограничении торговли алкоголем в многоквартирных домах. Приобрести его можно в так называемых наливайках. Эти заведения работают как кафе, но фактически их можно считать круглосуточными алкомаркетами.

– Представленный документ даст депутатам возможность ограничивать время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции. Сейчас расположенные в многоквартирных домах торговые точки представляют жильцам много неудобств. Заведения подобного толка позиционируют себя как кафе, где алкоголь отпускается только на розлив, но фактически представляют собой круглосуточные алкомаркеты. Это вызывает много критических замечаний и жалоб от населения. В случае если закон будет принят, в руках у депутатов окажутся рычаги для ограничения торговли в таких местах, – сообщила пресс-служба регионального парламента.

На этом же заседании будет рассматриваться законопроект, внесенный губернатором Омской области Виталием Хоценко. Согласно ему, на территории региона предлагается ввести полный запрет на торговлю алкоголем во Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября.