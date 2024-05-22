11 сентября планируется ввести полный запрет на продажу алкоголя на территории региона. Законопроект внес губернатор Виталий Хоценко.

11 сентября планируется ввести полный запрет на продажу алкоголя на территории региона. Законопроект внес губернатор Виталий Хоценко.

В ближайший четверг, 23 мая, депутаты Заксобрания Омской области рассмотрят законопроект, внесенный главой региона Виталием Хоценко. Он предлагает изменить статью 3.1 закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».

Речь идет о том, что ввести полный запрет на продажу алкоголя во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

– На основании решения антинаркотической комиссии Омской области (согласно протоколу заседания указанного координационного органа от 13 декабря 2023 года) проектом закона предлагается ввести на территории Омской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 10 часов до 22 часов по местному времени во Всероссийский день трезвости (11 сентября), – говорится в пояснительной записке, текст которой приводит «СуперОмск».

Законопроект уже был рассмотрен на профильном комитете. На пленарном заседании его предложено рассмотреть в первом и втором чтениях.

В Омской области действует запрет на продажу алкоголя с 22 часов до 10 утра.