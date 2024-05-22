Объявленный в розыск мужчина неосмотрительно вернулся в Россию на заработки, и его поймали.

Объявленный в розыск мужчина неосмотрительно вернулся в Россию на заработки, и его поймали.

Называевский городской суд Омской области признал иностранца виновным в крупной краже, которая произошла около шести лет назад. Его отправили в колонию общего режима на полгода.

Как сообщили в прокуратуре, вечером 28 августа 2018 года мужчина находился в помещении магазина в Называевске. Он залез в ящик стола в торговом зале и украл оттуда 805 тыс. рублей, которые принадлежали директору магазина.

После преступления мужчина сбежал, и его объявили в розыск. Задержали вора в январе 2024 года, когда он приехал на заработки в Одинцово Московской области.

Свою вину иностранец признал полностью и вернул деньги.