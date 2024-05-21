В доме электрическое отопление, а у будущего владельца появится возможность достроить бассейн и баню.

В доме электрическое отопление, а у будущего владельца появится возможность достроить бассейн и баню.

В поселке Черемушки выставлен на продажу двухэтажный коттедж площадью 505 кв. м. Здесь есть гараж на две машины с двойными воротами, а в подвале дома будущий владелец найдет недостроенные бассейн и баню. Если появится желание их довести до ума, то будет возможность насладиться расслабляющими процедурами прямо дома.

Внутри пять комнат, кухня и кладовая. На втором этаже три большие спальни, одна маленькая – на первом. Внизу также расположен большой зал с камином и отдельная кухня.

Также в коттедже целых три санузла – два на втором этаже и один на первом. Полы в доме оборудованы системой подогрева.

Собственник у дома один с момента постройки, земля находится в собственности. Стоимость объекта 50 млн рублей.