Он напомнил о своей эффективной работе с детскими командами и надеется, что его опыт поможет воспитанникам академии дорасти до КХЛ и НХЛ.

Он напомнил о своей эффективной работе с детскими командами и надеется, что его опыт поможет воспитанникам академии дорасти до КХЛ и НХЛ.

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский прокомментировал свое возвращение в хоккейную академию «Авангард». На это, по его словам, повлияло много факторов.

– Когда я работал в омском клубе в детской хоккейной школе, очень много было сделано для того, чтобы она встала на ноги. В то время я начинал простым детским тренером, и мы добились определенных успехов с командой 1983 года. Мы были победителями и чемпионатов России, и региональных соревнований, потом шаги, связанные с попаданием в сборную. Был выигран чемпионат мира среди юниоров в Финляндии, затем чемпионат мира в Чехии, потом чемпионат мира в Канаде. То есть определенные опыт, знания, успехи связаны с тем, что мои воспитанники зашли в сборную и меня пригласили туда, – цитирует Герсонского «СуперОмск».

Герсонский надеется, что его богатый опыт поможет воспитанникам академии стать игроками КХЛ и даже НХЛ.

– Есть надежды, что этот спортивный принцип вместе с работой директора академии будет способствовать ее развитию в моем понимании. Чтобы мы могли совещаться и находить варианты взвешенной работы в подготовке конкурентоспособных игроков на уровне КХЛ. Это должен быть минимальный вариант, а так, конечно, хотелось бы, чтобы игроки в академии «Авангард» были подготовлены до уровня НХЛ, – отметил тренер.

Напомним, о назначении Герсонского было объявлено сегодня. Раньше он уже работал в академии: в сентябре 2020 года стал ее директором, однако ушел уже через месяц.

Сергей Герсонский дважды был главным тренером «Авангарда», правда, ни разу не проработал весь сезон: четыре месяца в 2003 году и восемь месяцев в 2008-м.