Омск-Информ
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·Спорт

На этот раз он стал не директором, а главным тренером.
Главным тренером хоккейной академии «Авангард» стал заслуженный тренер России Сергей Герсонский. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе академии.
– Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были легендарные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие. Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб, – отметил директор хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Ранее Герсонский работал главным тренером в ХК «Авангард» – четыре месяца в 2003 году и восемь месяцев в 2008 году. В сентябре 2020 года он стал директором хоккейной академии «Авангард», но ушел уже через месяц.
·Спорт

На этот раз он стал не директором, а главным тренером.
Главным тренером хоккейной академии «Авангард» стал заслуженный тренер России Сергей Герсонский. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе академии.
– Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были легендарные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие. Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб, – отметил директор хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Ранее Герсонский работал главным тренером в ХК «Авангард» – четыре месяца в 2003 году и восемь месяцев в 2008 году. В сентябре 2020 года он стал директором хоккейной академии «Авангард», но ушел уже через месяц.