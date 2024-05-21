Он проведет в колонии 7 лет и заплатит семье парня 2,9 млн рублей.

Он проведет в колонии 7 лет и заплатит семье парня 2,9 млн рублей.

Житель Калачинского района, которого осудили за то, что он насмерть сбил подростка, попытался оспорить приговор. Однако восьмой кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать наказание.

Напомним, ДТП случилось вечером 20 ноября 2022 года. Пьяный мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21074 по трассе к селу Глуховка, сбил на обочине 17-летнего парня и сбежал. Проезжавшие мимо вызвали скорую. Однако подросток умер прежде, чем медики приехали.

Через несколько часов после ДТП водителя задержали. Он признался в преступлении. Суд первой инстанции приговорил его к 7 годам колонии общего режима и на 2,5 года лишил водительских прав. Мужчину также обязали выплатить 900 тыс. рублей матери погибшего подростка. В июне 2023 года апелляционная инстанция Омского областного суда увеличила компенсацию до 2,9 млн рублей.