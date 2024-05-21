Через неделю водоканал будет менять аварийный участок водопровода на улице 10 лет Октября. Под отключение попадет большое количество потребителей.
Омский водоканал предупредил о проведении ремонтных работ, из-за которых будет временно прекращено холодное водоснабжение большого количества потребителей. С 10 часов 27 мая до 6 часов утра 28 мая сотрудники предприятия будут менять аварийный участок водопровода на улице 10 лет Октября.
Из-за этого под отключение попадут жители целого ряда городских территорий:
- поселок Степной: улица 40 лет Ракетных Войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 11/2, 19; частный сектор по улицам Новаторов, Смоленская.
- поселок Большие Поля: улица Лесная, 1; ул. Спортивная, 20, 23, 25; ул. Сиреневая, 12, 12а, 41; ул. Энергетиков, 6, 10; ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Смирновская, 9, 15, 17, 19; ул. Первомайская, 1; ул. Зеленая, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 22; ул. Юбилейная, 2, 3, 5, 6; ул. Центральная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Комсомольская, 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16; ул. Первомайская, 1,2, 5, 7; частный сектор в поселке Большие Поля.
- улица Госплемстанция, 18, 24, 18;
- улица Дорожная, 18, к. 1; 18, к. 2; частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й Дорожной;
- СНТ имени Левина, «Степные зори», «Керамик-3», «Испытатель», воинская часть № 489;
- микрорайон Загородный, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52; частный сектор по улицам Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный»;
- улица Сибмисовская, 1, 1а, 1б, 1, к. 1, 1/1, 1/3, 1/4, 9/1, 9/3, 9, 12, 14;
- улица 1-й Квартал, 2, 3, 4, 5, 6;
- улица Краснознаменная, 1а, 2, 3, 3а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21в, 25, 25, к. 1, 24, 22, 20, 26, 26, к. 1, 26, к. 4, 26/3, 26, к. 2;
- улица Завертяева, 3д; 9, к. 1; 9, к. 8; 9, к. 4; 9, к. 5; 9, к. 9; 16, 18/5; 18, к. 1; 20, к. 1; 22а, 22/1, 23; 23, к. 3; 23, к. 4; 21, к. 2; 21, к. 1; 21, 25, 17, 15; 13, к. 1; 13; 7, к. 5; 7, к. 4; 7, к. 3; 7, к. 2; 7, 9, к. 2; 9, к. 3; 9, к. 6; 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/1, 30, 32; 32, к. 1; 32, к. 3; 34; 34, к. 1; 36, 1, 1/1, 3, 4, 5; 5, к. 1; 18, к. 3; 18, к. 4; 22/3, 29; 18, к. 8; 18, к. 9;
- улица Каховская, 3 лит. С, 3, 3/2, 5;
- коттеджи по улицам Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Петровского, Каховская, по пер. Донецкому, 2, 3, 4, 5, 6;
- улица Ядринцева, 24, 26;
- улица Каховского, 7;
- улица 21-я Амурская, 23а, 2б, 23в; 21а, к. 2; 21а, к. 3; 21а, к. 4; 21а; 37, к. 1; 41/2, 73/1; 43, к. 3; 46, 46б; 21а, к. 2; 21а, к. 1; 21в, 21б; 61, к. 3; 69, к. 3; 61, к. 2; 69, к. 2; 61, к. 1; 69, к. 1; 59, 69, 51, 49, 47, 43/2, 41/1, 41/3, 43, 41, 39; 25, к. 3; 25, к. 4; 25; 25, к. 1; 37; 35, к. 1; 35, 67, 71, 73, 75, 77, 79;
- улица 1-й Амурский проезд, 3, 5; 5, к. 1; 3, к. 1; 3, к. 2; 5, к. 2; 5, к. 3; 3, к. 3; 5, к. 4; 1, 7; 9, к. 1; 9, 11;
- улица 2-й Амурский проезд, 6; 4, к. 3; 4, к. 2; 4, к. 1; 4;
- улица 3-й Амурский проезд, 1, к. 2; 5, 3; 3, к. 1; 1; 1, к. 1;
- улица 4-й Амурский проезд, 6, к. 2; 7, 14, 12, 10; 10, к. 1; 14, к. 1;14, к. 2; 14, к. 3;
- улица 6-й Амурский проезд, 2, 4, 6, 8, 10, 18;
- улица Успешная, 1, к. 1; 1, к. 2; 1а, 2, 3, 3/1, 4, 5;
- улица Донецкая, 11;
- улица Байдукова, 25;
- улица Стороженко, 25, к. 1а; 25, к. 11; 25, к. 9; 25, к. 7; 25, к. 5; 25, к. 3; 25, к. 1; 21, к. 1;
- ж/д станция «Левобережная»;
- поселок Спирановка – частный сектор по улицам 1-я и 2-я Кожевенные;
- СНТ «Связист».
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: улица Завертяева, 18/8. С 10 часов 27 мая и до окончания работ жители смогут воспользоваться этим ресурсом.