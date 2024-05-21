Через неделю водоканал будет менять аварийный участок водопровода на улице 10 лет Октября. Под отключение попадет большое количество потребителей.

Через неделю водоканал будет менять аварийный участок водопровода на улице 10 лет Октября. Под отключение попадет большое количество потребителей.

Омский водоканал предупредил о проведении ремонтных работ, из-за которых будет временно прекращено холодное водоснабжение большого количества потребителей. С 10 часов 27 мая до 6 часов утра 28 мая сотрудники предприятия будут менять аварийный участок водопровода на улице 10 лет Октября.

Из-за этого под отключение попадут жители целого ряда городских территорий:

- поселок Степной: улица 40 лет Ракетных Войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 11/2, 19; частный сектор по улицам Новаторов, Смоленская.

- поселок Большие Поля: улица Лесная, 1; ул. Спортивная, 20, 23, 25; ул. Сиреневая, 12, 12а, 41; ул. Энергетиков, 6, 10; ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Смирновская, 9, 15, 17, 19; ул. Первомайская, 1; ул. Зеленая, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 22; ул. Юбилейная, 2, 3, 5, 6; ул. Центральная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Комсомольская, 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16; ул. Первомайская, 1,2, 5, 7; частный сектор в поселке Большие Поля.

- улица Госплемстанция, 18, 24, 18;

- улица Дорожная, 18, к. 1; 18, к. 2; частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й Дорожной;

- СНТ имени Левина, «Степные зори», «Керамик-3», «Испытатель», воинская часть № 489;

- микрорайон Загородный, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52; частный сектор по улицам Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный»;

- улица Сибмисовская, 1, 1а, 1б, 1, к. 1, 1/1, 1/3, 1/4, 9/1, 9/3, 9, 12, 14;

- улица 1-й Квартал, 2, 3, 4, 5, 6;

- улица Краснознаменная, 1а, 2, 3, 3а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21в, 25, 25, к. 1, 24, 22, 20, 26, 26, к. 1, 26, к. 4, 26/3, 26, к. 2;

- улица Завертяева, 3д; 9, к. 1; 9, к. 8; 9, к. 4; 9, к. 5; 9, к. 9; 16, 18/5; 18, к. 1; 20, к. 1; 22а, 22/1, 23; 23, к. 3; 23, к. 4; 21, к. 2; 21, к. 1; 21, 25, 17, 15; 13, к. 1; 13; 7, к. 5; 7, к. 4; 7, к. 3; 7, к. 2; 7, 9, к. 2; 9, к. 3; 9, к. 6; 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/1, 30, 32; 32, к. 1; 32, к. 3; 34; 34, к. 1; 36, 1, 1/1, 3, 4, 5; 5, к. 1; 18, к. 3; 18, к. 4; 22/3, 29; 18, к. 8; 18, к. 9;

- улица Каховская, 3 лит. С, 3, 3/2, 5;

- коттеджи по улицам Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Петровского, Каховская, по пер. Донецкому, 2, 3, 4, 5, 6;

- улица Ядринцева, 24, 26;

- улица Каховского, 7;

- улица 21-я Амурская, 23а, 2б, 23в; 21а, к. 2; 21а, к. 3; 21а, к. 4; 21а; 37, к. 1; 41/2, 73/1; 43, к. 3; 46, 46б; 21а, к. 2; 21а, к. 1; 21в, 21б; 61, к. 3; 69, к. 3; 61, к. 2; 69, к. 2; 61, к. 1; 69, к. 1; 59, 69, 51, 49, 47, 43/2, 41/1, 41/3, 43, 41, 39; 25, к. 3; 25, к. 4; 25; 25, к. 1; 37; 35, к. 1; 35, 67, 71, 73, 75, 77, 79;

- улица 1-й Амурский проезд, 3, 5; 5, к. 1; 3, к. 1; 3, к. 2; 5, к. 2; 5, к. 3; 3, к. 3; 5, к. 4; 1, 7; 9, к. 1; 9, 11;

- улица 2-й Амурский проезд, 6; 4, к. 3; 4, к. 2; 4, к. 1; 4;

- улица 3-й Амурский проезд, 1, к. 2; 5, 3; 3, к. 1; 1; 1, к. 1;

- улица 4-й Амурский проезд, 6, к. 2; 7, 14, 12, 10; 10, к. 1; 14, к. 1;14, к. 2; 14, к. 3;

- улица 6-й Амурский проезд, 2, 4, 6, 8, 10, 18;

- улица Успешная, 1, к. 1; 1, к. 2; 1а, 2, 3, 3/1, 4, 5;

- улица Донецкая, 11;

- улица Байдукова, 25;

- улица Стороженко, 25, к. 1а; 25, к. 11; 25, к. 9; 25, к. 7; 25, к. 5; 25, к. 3; 25, к. 1; 21, к. 1;

- ж/д станция «Левобережная»;

- поселок Спирановка – частный сектор по улицам 1-я и 2-я Кожевенные;

- СНТ «Связист».

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: улица Завертяева, 18/8. С 10 часов 27 мая и до окончания работ жители смогут воспользоваться этим ресурсом.