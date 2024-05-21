Повышение температуры синоптики обещают в среду, 22 мая.

Повышение температуры синоптики обещают в среду, 22 мая.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра днем на большей части территории Омской области потеплеет до +19...+24 градусов. Только местами по региону будет +13...+18 градусов.

Синоптики также обещают кратковременный дождь, а местами грозу и град. Скорость ветра составит 7–12 м/с, но в отдельных районах может достигать 15–20 м/с.

В четверг, 23 мая, снова начнется похолодание. Днем температура не поднимется выше +17, а в северо-западной части региона будет только +7. Дожди и грозы сохранятся. Ветер может усиливаться до 17 м/с.

В ночь на пятницу синоптики ожидают заморозки. Температура понизится до –4. Днем потеплеет до +7...+12.