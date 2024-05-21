Омск-Информ
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·Общество

В городе был перекрыт исторический максимум осадков, который фиксировался в 2006 году. 
В ночь с 19 по 20 мая в Омске выпало рекордное количество осадков. По информации Обь-Иртышского УГМС, в городе было зафиксировано 34 мм осадков – это 110 % от месячной нормы.
Таким образом, в Омске был перекрыт исторический максимум осадков, который фиксировался в 2006 году. Тогда в городе выпало 7,9 мм осадков. 
Напомним, что из-за дождя в Омске временно укоротили два троллейбусных маршрута. Сегодня транспорт начал ездить по прежней схеме.
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·Общество

В городе был перекрыт исторический максимум осадков, который фиксировался в 2006 году. 
В ночь с 19 по 20 мая в Омске выпало рекордное количество осадков. По информации Обь-Иртышского УГМС, в городе было зафиксировано 34 мм осадков – это 110 % от месячной нормы.
Таким образом, в Омске был перекрыт исторический максимум осадков, который фиксировался в 2006 году. Тогда в городе выпало 7,9 мм осадков. 
Напомним, что из-за дождя в Омске временно укоротили два троллейбусных маршрута. Сегодня транспорт начал ездить по прежней схеме.
3573