Увидев открытую дверь гаража, мужчина прервал занятие спортом и решил заглянуть внутрь. Там его ждало много ценного.

Увидев открытую дверь гаража, мужчина прервал занятие спортом и решил заглянуть внутрь. Там его ждало много ценного.

Очередной житель Омска совершил преступление во время пробежки на Левом берегу. 32-летний мужчина рано утром занимался спортом в районе улицы Рокоссовского и увидел открытую дверь металлического гаража. Пробежку он прервал, залез внутрь «ракушки» и вытащил оттуда электрогитару, усилитель и аудиоколонку. Чужое имущество вор-бегун продал знакомому за 4 тыс. рублей.

«Спортсмена» быстро вычислили, когда в полицию обратился 51-летний владелец гаража. Он рассказал, что забыл закрыть дверь. Ущерб хозяин гаража оценил в 60 тысяч.

На ранее неоднократно судимого за имущественные преступления бегуна завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сотрудники наркоконтроля задержали на улице 2-я Островская кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. 29-летний мужчина делал закладки во время утренней пробежки.