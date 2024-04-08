Парень является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и задержали его прям во время пробежки.

Парень является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и задержали его прям во время пробежки.

Сотрудники УНК при силовой поддержке бойцов спецназа «СОБР» задержали 29-летнего омича. Молодой человек подозревается в распространении наркотиков. Парень является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и задержали его прям во время пробежки на улице 2-й Островской.

– Омич, являющийся кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и активно выступающий в соцсетях за здоровый образ жизни, был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет. Тайники-закладки для наркопотребителей спортсмен делал во время занятий бегом, – рассказали в полиции.

Во время обыска в карманах омича нашли 3 свертка с производным N-метилэфедрона, в квартире парня было обнаружено еще 436 граммов наркотиков.

Теперь на молодого человека заведено два уголовных дела. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На время следствия его поместили в СИЗО.