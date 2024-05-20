Мужчина не включил в конкурсную массу магазин, незаконно легализовал его, а потом продал бизнес дочери. Теперь ему грозит срок в колонии.

Мужчина не включил в конкурсную массу магазин, незаконно легализовал его, а потом продал бизнес дочери. Теперь ему грозит срок в колонии.

В Омске будут судить 53-летнего руководителя ООО «СТМ-Партнер». Мужчина обвиняется по статье «Совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с марта 2017 года по октябрь 2018 года руководитель компании, которая на тот момент являлась банкротом и имела задолженность более 15,5 млн рублей, не включил в конкурсную массу магазин, расположенный в Омске, стоимостью более 2,8 млн рублей. После этого он незаконно передал здание в собственность возглавляемой им фирмы, а потом перепродал своей дочери.

– В ходе конкурсного производства Арбитражный суд признал указанные сделки недействительными. Вину в совершении преступления мужчина не признал, утверждая, что не имеет отношения к вменяемым ему в вину действиям, поскольку с сентября 2018 года учредителем ООО «СТМ-Партнер» стал иной человек, – отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.