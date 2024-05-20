Специалист по антивозрастной и превентивной медицине клиники «Евромед», терапевт Ольга Яворская рассказала, как продлить молодость и бороться с хронической усталостью.

Специалист по антивозрастной и превентивной медицине клиники «Евромед», терапевт Ольга Яворская рассказала, как продлить молодость и бороться с хронической усталостью.

Превентивная и антивозрастная медицина – относительно новые направления, цели которых – сохранить активное долголетие, предотвратить или приостановить развитие возрастных и наследственных заболеваний. В Омске работает всего около 10 специалистов этих направлений, один из них принимает в клинике «Евромед» на «Зеленом острове».

Врач-терапевт высшей категории, специалист по антивозрастной и превентивной медицине Ольга Яворская рассказала обозревателю РИА «Омск-информ», что делать, если проснулся утром и уже чувствуешь усталость, как продлить молодость и отложить развитие наследственных заболеваний. А также – о преимуществах IV-терапии (intravenous-терапии, то есть внутривенной терапии), которую еще называют «капельницами красоты и молодости», когда витамины и микроэлементы попадают в организм внутривенно.

Превенция – часть профилактики

– Ольга Викторовна, еще с советских времен многие помнят лозунг: «Профилактика – лучше, чем лечение». Расскажите, в чем отличие профилактики от превентивной медицины, о которой в России узнали относительно недавно?

Основы сегодняшней превентивной медицины взяты из советского опыта – так же делается упор на здоровый образ жизни. Но если профилактика – это какие-то общие универсальные рекомендации, то превенция – сугубо индивидуальный подход. Перед врачом стоит задача предотвращения определенных заболеваний, которые могут развиться у конкретного пациента. Превентивная – это еще и интегративная медицина, когда организм человека рассматривается в общем, а не голова – отдельно, ноги отдельно. Поэтому работа кропотливая, и прием длится минимум час. За время приема стараюсь объяснить, что происходит с пациентом, почему у него те или иные жалобы, чтобы ему было комфортно следовать рекомендациям.

– Что входит в прием?

– Я тщательно осматриваю пациента, беседую с ним, выясняю наследственные факторы, изучаю результаты анализов и исследований, изучаю дефициты в организме. Затем индивидуально разрабатываю план лечения, назначаю курсы витаминов и микроэлементов. Делаю рекомендации по корректировке питания, водному режиму, физической нагрузке, сну. Согласитесь, от качества сна зависит очень много. Если человек недосыпает, он начинает больше есть, восполняя недостаток энергии.

Никогда не поздно

– До какого возраста имеет смысл обращаться к врачам превентивной медицины?

– Заболевания не возникают внезапно, они развиваются постепенно, в течение 10–20 лет, иногда и дольше. Ко мне приходит очень много молодых пациентов в возрасте от 25 до 30 лет, потому что ЗОЖ (здоровый образ жизни. – Прим.) сейчас очень модная у молодежи тема, здоровье сегодня в тренде. Если, наоборот, говорить о преклонном возрасте, то моему самому старшему пациенту 82 года. Попытаться улучшить или хотя бы стабилизировать свое текущее состояние никогда не поздно.

– С какими запросами приходят разные возрастные группы?

– Молодые люди, до 30 лет, приходят не только потому, что модно, часто у них выявляются дефицитные состояния по витаминам и микроэлементам. Виной всему несбалансированное питание, выбор продуктов, которые не несут пользу. Многие продукты питания сегодня «пустые». Поэтому очень распространено то, чего раньше не было: дефицит железа, витамина B9.

Среди молодых пациентов можно отметить и молодых женщин, которые хотят правильно подготовиться к беременности, иметь большой ресурс своего организма для активного и легкого вынашивания, а в последующем – рождения здорового малыша.

Следующая возрастная категория – люди от 35 до 40 лет, те, кто уже задумывается, как встретить старость красиво и дольше сохранить хорошую физическую форму. Еще хочется отметить такую положительную тенденцию: жены стали часто приводить своих мужей.

В возрасте после 45–50 лет у людей происходят гормональные изменения, идет подготовка к менопаузе у женщин. В этот непростой период тоже очень важно оказать поддержку организму.

Пациенты после 60 лет, как правило, уже имеют букет заболеваний и тома различных исследований. Но они тоже хотят не быть в тягость близким и стремятся улучшить качество своей жизни.

Стандартный чек-ап важен для всех

– Много ли нужно делать анализов и исследований?

– Каждому человеку я обязательно рекомендую раз в год делать расширенный комплекс анализов состояния здоровья, так называемый чек-ап организма. В него должны входить основные анализы, УЗИ абдоминальное, УЗИ щитовидной железы – для всех, для женщин – УЗИ гинекологическое и маммография, для мужчин после 50 лет – УЗИ предстательной железы. Также нужно пройти осмотр у стоматолога, сделать флюорографию или рентген легких. Этих результатов вполне достаточно для приема. В превенции врач работает в первую очередь как с самим пациентом, так и с его анализами. А если мне что-то не понравилось, я назначаю более глубокие исследования интересующих меня областей.

Но могу сказать, что дефицитные состояния по витаминам и микроэлементам, к сожалению, есть почти у всех пациентов.

– Но сегодня наблюдается и обратная сторона увлечения ЗОЖ и БАДами. Люди чрезмерно принимают добавки и получают побочные эффекты.

– Витамины – это не леденцы. Витамины и микроэлементы эффективнее принимать курсами, и я всегда делю список назначений на 2-3 месяца. В то же время чисто на витаминах жить нельзя. Начинается лето, впереди много зелени, ягод, овощей и фруктов – нужно не упускать эту возможность и взять из пищи всю пользу. Искусственные витамины должны стать лишь дополнением к богатой нужными веществами пище.

Капельницы с вау-эффектом

– Ольга Викторовна, IV-терапия или инфузионная терапия, когда витамины и прочие питательные вещества поступают через капельницы, стали модны в России 1-2 года назад. Пооткрывались специализированные клиники, в том числе в Омске. Расскажите о «капельницах красоты и молодости». Чем программы IV-терапии в «Евромеде» отличаются от других похожих предложений?

– Основное отличие программ «Евромеда» – индивидуальный подход. Мы применяем не стандартные коктейли для всех, а составленные индивидуально с учетом диагностики организма и дефицитных состояний каждого пациента.

Наши капельницы – это индивидуально подобранный курс оздоровительных процедур. Например, коктейли «Детокс после вечеринки» и просто «Детокс» позволяют избавиться от интоксикации и вывести из организма вредные вещества. В целом это антиоксидантный состав с гепатопротектором, то, с чего чаще всего надо начинать оздоровительный процесс.

Коктейль «Акклиматизация (Джетлаг)» тоже содержит препарат, обладающий действием детоксикации. Активируются энергетические механизмы, улучшается работа митохондрий. Это очень важно, потому что они клеточки энергии. Если митохондрии «грустные», то у нас и энергии нет.

Кстати, один из самых частых запросов пациентов к превентивному врачу: «У меня энергии нет от слова «совсем». В этом случае, например, программа «Энергия с L-карнитином» помогает восстанавливать дефициты, возникающие из-за напряженного ритма жизни.

Убрать оксидантный стресс из организма – первая задача превентивной медицины, ее основа, по сути. Именно это и предотвращает старение организма.

Я занимаюсь назначением капельниц очень давно. И знаю точно, что индивидуальный подбор препаратов дает лучший эффект.

– Сколько капельниц нужно на курс и насколько это доступно по цене?

– На полный курс капельниц нужно от 5 до 10. Какие-то ставятся ежедневно, какие-то раз в три дня. Подбор курсов, так же, как и препаратов, индивидуальный. Процедура занимает около часа. Наша клиника работает и в будни, и в выходные дни, поэтому мы всегда можем подобрать удобный для пациента график.

Задел на приятное старение

– Капельницы эффективнее витаминных и минеральных комплексов в порошках, шипучих таблетках, уколах внутримышечно?

– Мы начинаем с капельниц и получаем эффект депонирования, то есть накопления полезных веществ в организме. А дальше, чтобы этот процесс закрепить, я назначаю поддерживающую терапию витаминами, которую пациент принимает курсами.

Это все задел на будущее. Нашим детям мы нужны здоровыми, чтобы не быть им в тягость, помогать растить внуков и правнуков. Должно быть Well-старение! (Приятное старение. – Прим.).

– Есть ли противопоказания у витаминной поддержки?

– Есть. Это индивидуальная непереносимость, когда возникает аллергическая реакция на тот или иной препарат. А также период беременности и кормления грудью.

– А прием витаминов и микроэлементов может спровоцировать рост злокачественных новообразований, если они имеются где-то незамеченные? Такие «страшилки» приходилось слышать и читать.

– Нет! Витамины снимают оксидативный стресс и укрепляют иммунитет, а это то, что прописано даже пациентам с онкопатологией в период восстановления.

Действительно, такой волшебный витамин, как B12, «очернили». Звучало мнение, что большое количество этого витамина может привести к онкопатологии. Это совсем не так. Вот недостаток этого витамина приводит к проблемам со здоровьем.

Витамины А, Е и С – три самых главных антиоксиданта, и они входят в восстановительное лечение после лучевой или химиотерапии. Тот же селен – очень важный минерал, который работает как онкопротектор.

– Давайте резюмируем. Кого вы ждете в качестве пациентов в первую очередь?

– Тех, кто утром проснулся и уже чувствует себя уставшим, у кого нет энергии, кому не интересно жить и кто забыл, когда искренне улыбался в последний раз. Приходите!

ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г. Реклама.