Полумарафон с синхронным стартом проводится с 2017 года.

Полумарафон с синхронным стартом проводится с 2017 года.

На прошедших выходных в Омске прошел всероссийский спортивный праздник «ЗаБег.РФ». В полумарафоне с синхронным стартом, который проводится с 2017 года, спортсмены преодолели дистанции протяженностью от 1 до 21 км. В соревнованиях приняли участие порядка 200 тыс. человек во всех регионах России и 15 странах мира.

Частью масштабного соревнования также стали более 100 сотрудников со всех производственных площадок «Газпромнефть – смазочные материалы». Работники предприятия регулярно принимают участие в различных соревнованиях. Так, специалисты компании были участниками всероссийской «Лыжни России» и Сибирского международного марафона в Омске.

Кроме того, сотрудники организации активно участвуют в культурных и образовательных проектах.